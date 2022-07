Allumiere ha omaggiato Pier Paolo Pasolini • Terzo Binario News

Con la presentazione del libro di Lucia Visca, su iniziativa della delegata alla Cultura, Francesca Scarin

Ha riscontrato un buon successo di pubblico la presentazione del libro “Pasolini 1922-2022, un mistero italiano” , scritto da Lucia Visca.

Nel corso del suo intervento, moderato dalla Scarin, ieri sera nella piazzetta dell’Unione Sportiva la nota giornalista del “Gruppo Espresso” ha parlato del delitto Pasolini come autrice e come testimone del massacro, riflettendo anche sul complesso rapporto che legava l’illustre vittima alla città di Ostia.

Nel libro, in appendice, sono stati riportati anche molti documenti che che aiutano a comprendere il perchè quello di Pasolini resta l’ultimo mistero italiano senza soluzione.

Molto soddisfatta della riuscita dell’evento, che ha rappresentato un po’ il suo debutto ufficiale nel settore cultura, la Scarin, da anni impegnata nella politica e nel sociale, ha spiegato che “quella di Lucia Visca è stata una bellissima presentazione in un “salotto culturale” a cui ha preso parte un pubblico interessato e vivace”.

“L’inchiesta di Pasolini – conclude la Scarin – di cui la morte controversa fa da specchio alla sua vita, narrata da chi l’ha vissuta in maniera diretta ed esclusiva, ci porta a rivivere in chiave pragmatica e giornalistica quella che è stata una grande tappa del ‘900.

Ringrazio quindi l’autrice, Lucia Visca, per la grande disponibilità e per averci regalato la sua esperienza, ringrazio il sindaco Lugi Landi, presente all’iniziativa, nonchè tutti i partecipanti, in particolar modo Brunella Franceschini, che mi ha lasciato una grande eredità di cui spero farne tesoro e che non manca mai tra il pubblico”.