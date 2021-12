Allumiere, gli allievi della media scoprono il territorio con Comune e Agraria - Terzo Binario News

“CONOSCERE E RACCONTARE IL TERRITORIO” questo il titolo del progetto, frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Allumiere e l’università Agraria. Un progetto che si articola in vari momenti e che prenderà ufficialmente il via la mattina di giovedì 9 dicembre, quando i ragazzi della scuola secondaria di Allumiere si recheranno al Parco Risanamento per assistere alla presentazione del progetto e per celebrare la”Festa dell’albero”.

Dopo questo primo momento ludico, ma anche formativo, la scolaresca si recherà poi al frantoio, dove il presidente Pietro Vernace presenterà la nuova bottiglia di olio a marchio dell’Università Agraria. Per l’occasione, interverranno Valerio Finori, Alfredo Cea e Anna Sabbatini (Carabinieri Forestali), Stefano De Paolis (Azienda Agricola Gattopuzzo), il Dott Luigi Artebani (segretario dell’Università Agraria) e il Dottor Dario Folchi, scrittore e story editor che si occuperà della realizzazione di un documentario da mettere agli atti. A fine manifestazione, verranno anche premiati i vincitori del concorso “Un logo per la biblioteca, sezione ragazzi”.

LaAssessora alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli, e la sua collega alla cultura, Brunella Franceschini, in qualità di referenti del progetto, insieme al vicePresidente dell’Agraria, Daniele Cimaroli, ringraziano tutti i docenti dell’istituto collinare e, in particolare, la professoressa Arianna Mortellaro per il prezioso contributo, nonché il Dirigente Scolastico, Laura Somma, che ha permesso la realizzazione dell’evento.

“Questo progetto -ha dichiarato il Presidente Pietro Vernace- nasce dalla volontà dell Università Agraria di Allumiere di essere vicina alle future generazioni. Abbiamo voluto creare un progetto didattico di conoscenza davvero molto bello e articolato che coinvolge tanti attori presenti sul nostro Territorio”.