Allumiere, cresce l'attesa per “Femminile, plurale.” • Terzo Binario News

La giuria delle esperte al lavoro per ultimare la scelta delle finaliste per la premiazione del 26 agosto

La giuria delle esperte del Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale” è già al lavoro per ultimare la selezione delle tre opere che si contenderanno il primo premio della terza edizione nella serata finale del 26 Agosto presso il Giardino del Risanamento di ALLUMIERE. “Visto il numero di opere giunte a concorso, il grande e scrupoloso lavoro di selezione da parte della Giuria dei Lettori – dichiara il gruppo direttivo di lavoro del Premio Letterario ALLUMIERE “Femminile, Plurale.” – sono giunte alla giuria delle esperte cinque opere in lettura. E ringraziamo, già da ora, Elisabetta Appetecchi- Laura Faranda – Veronica Ricotta – Martina Testa, straordinarie professioniste che hanno accettato con serietà e disponibilità questo incarico, importantissimo per la nostra iniziativa.” Le opere che hanno totalizzato i migliori risultati da parte della Giuria dei Lettori e che quindi hanno avuto accesso alla seconda fase sono: Domani interrogo, Gaja Cenciarelli, Marsilio, L’equilibrio delle lucciole, Valeria Tron, Salani Editore, Neravorio, Marika Campeti, Augh!, Tutti dormono nella valle, Ginevra Lamberti, Marsilio, Tutto il bene, tutto il male, Carola Carulli, Salani Editore. Le tematiche, come il Premio Letterario Allumiere ci ha ormai abituato, spaziano coprendo ogni declinazione della riflessione e della narrazione da parte di voci femminili: dall’analisi filosofica e sociale, al reportage giornalistico, dalla fiction più pura fino al romanzo storico, passando per biografie, memoir e storie familiari. Le opere in concorso in questa edizione hanno raggiunto il numero di 41 testi “Sono numeri importanti che ci rendono orgogliosi, perché significa che il nostro Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale” è sempre più conosciuto e dimostrano il valore che questo premio può raggiungere a livello nazionale, anche per l’autorialità femminile a cui intendiamo dare visibilità.” La Giuria delle Esperte sta valutando le cinque semifinaliste e a giorni comunicherà il terzetto delle finaliste che sarà divulgato dall’organizzazione del Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale” durante l’aperitivo letterario dedicato al gruppo di lettura del premio che si terrà il 4 Agosto presso il Cortile Interno del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, nell’ambito del quale sarà anche svelato il nome dell’ospite della serata finale di premiazione.