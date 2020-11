Allumiere: Consiglio comunale dei ragazzi al via - Terzo Binario News

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Allumiere è pronto allo start e stavolta sarà guidato da una giovane sindaca: Agnese Fracassa, alunna modello della III A della scuola secondaria di via del Faggeto. Ad affiancarla in questo impegnativo incarico annuale, un team di tutto rispetto, formato da alunni dai nove a quattordici anni. Andrea Vigelini, della V B della primaria, oltre alla carica di vice sindaco, ricoprirà anche quella di Assessore alla Pubblica Istruzione. Iacopo Bartoli sarà assessore allo sport, Alessandro Paolucci alla Cultura, Aurora Remondini all’Ambiente, Martina Pomponi ai Servizi Sociali, Carlo Appetecchi al Tempo libero e ai rapporti con le associazioni locali. I nuovi consiglieri, tutti con delega, sono Patrizio Orchi (alla Comunicazione), Emanuele Regnani e Giordano Copponi (allo sport), Renata Taranta (alla Pubblica istruzione), Lorenzo Cirilli (all’ambiente) e Giulia Cimaroli (all’organizzazione di eventi locali).

“Anche quest’anno – ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli, che ha curato l’iniziativa in prima persona – nonostante le evidenti difficoltà, con il sindaco Antonio Pasquini e l’assessore Brunella Franceschini abbiamo voluto riproporre il Consiglio dei Ragazzi come buona pratica di cittadinanza attiva. L’obiettivo prioritario è quello di avvicinare i ragazzi al mondo delle istituzioni e rafforzare al contempo il triangolo educativo scuola, amministrazione, famiglie. Sono davvero soddisfatta di come i candidati abbiano risposto alla nostra proposta”.

“Anche se quest’anno l’organizzazione è stata indubbiamente più complicata, abbiamo voluto comunque riprendere il discorso (lasciato un po’ in sospeso lo scorso anno per viadelle restrizioni anti Covid) perché l’entusiasmo dei ragazzi andava in qualche modo premiato. Così, anche con l’aiuto delle Tic, abbiamo dato seguito all’esperienza positiva dello scorso anno e ora la nuova squadra è già all’opera per le iniziative di Natale e altri progetti. Ringrazio per l’efficienza e la fattiva collaborazione sia il tecnico Angelo Mancin che l’ingegnere Adriano Tani, il nostro Presidente del Consiglio di Istituto, che ancora una volta ha accettato di svolgere il ruolo di facilitatore e coordinatore. Ringrazio anche i ragazzi e i genitori che li hanno sostenuti anche in questa iniziativa”.