Allumiere, alle Primarie è netta vittoria di Elly Schlein  • Terzo Binario News

“È stata una serata incredibile, è successa una cosa grande”, così commentano le militanti e i militanti del circolo di Allumiere, “abbiamo creduto fin dall’inizio che Elly potesse essere la scelta giusta, una rivoluzione gentile che possa finalmente cambiare un partito ormai chiuso da troppi anni all’interno di sterili logiche. Adesso siamo certi che può davvero cambiare tutto, ma serve il lavoro di tutte e di tutti quelli che credono in una sinistra democratica e inclusiva”. Il risultato ad Allumiere è stato netto, l’80% ha scelto Schlein, con una positiva affluenza, composta anche da molti giovani che si sono sentiti protagonisti di questa fase. “Ora inizia il vero lavoro: dobbiamo tornare ad essere credibili agli occhi dell’Italia, soprattutto della parte che fa più fatica, ripartendo dai temi fondanti e da una visione ecologista e femminista”.

Il segretario reggente Aldo Frezza dichiara: “È stata scritta una bella pagina di democrazia, nonostante il tempo e il freddo in tante e tanti ci hanno raggiunto al seggio per scegliere la nuova segretaria. Ringraziamo tutte e tutti, certi che la libertà è tale quanto consente partecipazione e espressione popolare”. Sulla stessa linea si esprimono il Capogruppo PD Enrico Fracassa e la consigliera PD Nicol Frezza, soddisfatti per l’ottimo risultato di Elly Schlein, sostenuta in questo percorso fin dall’inizio.