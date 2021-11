Allumiere alla “Festa dei Piccoli Comuni del Lazio” - Terzo Binario News

Ci sarà anche Allumiere a colorare la “Festa dei Piccoli Comuni del Lazio”, organizzata dalla Regione in sinergia con Legambiente.

Domenica prossima, dalle 9 alle 18, nella splendida cornice romana di Villa Borghese, un drappello di commercianti e amministratori locali, capitanati dal sindaco Antonio Pasquini e della delegata Dania Trotti, saranno presenti con un ricco stand in cui verranno esposti i prodotti caseari dell’azienda agricola Vela e Vittori, lo zafferano di Daria Seiquattrini, il pane giallo dei panifici Armani e Pistola, l’olio di oliva e la pasta realizzata con la farina del Senatore Cappelli dall’Università Agraria. All’appuntamento non mancheranno neanche la Pro Loco e la Protezione Civile, due pilastri della comunità locale.

<Abbiamo aderito volentieri al progetto – spiega la Trotti, che ha coordinato il tutto – non solo per valorizzare la nostra identità naturalistica e socio-culturale, ma anche per promuovere la conoscenza e, soprattutto, la consapevolezza delle potenzialità del nostro territorio, che svolge un ruolo innegabile, spesso implicito, in tutti gli ambiti, anche nella formazione dei ragazzi, futuri cittadini. Con questa nostra partecipazione vogliamo inoltre contribuire, nel nostro piccolo, alla causa della Regione e di Legambiente, che ancora una volta, con questa giornata, hanno voluto farsi portavoce di processi di sviluppo innovativo e compatibile, in alternativa al modelli consumistico vigente>.

<La festa dei Piccoli Comuni è tornata a Roma con i suoi i colori, i saperi, i sapori, le musiche, i paesaggi e le emozioni che questi magnifici borghi sono in grado trasmettere – commenta Cristiana Avenali, responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio – Ripartire sicuri vuol dire anche ripartire dai piccoli comuni che, nella drammaticità dell’emergenza sanitaria, hanno risposto in maniera favolosa, assumendo un ruolo di primissimo piano con i loro spazi di vivibilità e il loro tessuto socio-culturale>