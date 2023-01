Allumiere, al Palazzo Camerale l’Arcadia incanta il folto pubblico di poeti e curiosi • Terzo Binario News

Riuscitissimo evento, che ha visto protagonisti il docente universitario, Custode dell’Arcadia, Maurizio Campanelli e la dottoressa Elisabbetta Apetecchi.

Nuovo, grande pomeriggio di cultura, ad Allumiere, con un excursus sull’Arcadia, che ha richiamato nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale tantissimi curiosi. Il custode stesso di questa prestigiosa Accademia, prof. Maurizio Campanelli, ordinario della Cattedra di Filologia della Letteratura italiana presso La Sapienza di Roma, ha raccontato come l’Arcadia fu fondata nel 1690 a Roma in risposta agli eccessi del Barocco e come, proprio per questa ragione, segnò un momento di ripresa nella nostra letteratura, un moto di rinnovamento generale nel segno della chiarezza, della semplicità e del buon gusto.

Per l’occasione, il Professor Campanelli ha anche illustrato le attività e le finalità perseguite dagli accademici che, attraverso la poesia, cantavano di quei valori di civiltà contrapposti alle ingiustizie terrene. Oggi l’Accademia persegue il fine istituzionale di promuovere gli studi letterari, e più in generale di favorire e diffondere lo studio e la conoscenza della cultura italiana, in tutte le sue molteplici espressioni.

Ad affiancare il Professor Campanelli in questo suggestivo viaggio in quel favoloso riuniti nel locus amoenus molto più vicino di quanto si immagini, è stata la giovane dottoressa Elisabetta Appetecchi, cittadina allumeriasca che vanta una laurea triennale in Lettere moderne, una laurea specialistica in Filologia moderna, un dottorato di ricerca in Italianistica a La Sapienza e numerose pubblicazioni.

Elisabetta, scelte dal vasto patrimonio di opere degli Arcadi sei componimenti, ha introdotto i brani, guidando la platea al significato più remoto di ciascuna opera, recitata ed interpretata dagli abili lettori Remo Cirilli e Graziano Zannoni.

L’evento si è concluso con una lettura dedicata alle donne dell’Iran e dell’Afghanistan, scelta dal prof. Campanelli, testimonianza del forte senso di civiltà degli Accademici in cui le donne sono da sempre integrate ed alla pari dell’uomo, già dalla fondazione dell’Accademia, accolta con un emozionato applauso dei presenti.

Orgoglioso per la buona riuscita dell’evento il Sindaco Luigi Landi, che concluso con i saluti e i ringraziamenti.

Una serata lieta, diversa, partecipata, la cui buona riuscita è motivo d’orgoglio delle promotrici, la Vice Sindaca ed Assessore alla Pubblica Istruzione Marta Stampella e la Delegata alla Cultura Francesca Scarin, che hanno voluto fortemente riservare una serata ad Elisabetta, preziosa risorsa di questo paese, attraverso la poesia, arte da sempre partecipata dai cittadini allumeriaschi che hanno seguito l’intero evento con interesse e attenzione.