Allumiere aderisce all'associazione "Città dell'Olio" - Terzo Binario News

Nuova iniziativa dal comune di Allumiere per la promozione del territorio e della produzione locale.

Infatti il comune ha aderito all’associazione nazionale “Città dell’olio” con il quale avvierà presto delle nuove iniziative mirate a far conoscere la storia, la cultura e le attività produttive collinari.

Un altro impegno concreto da parte dell’amministrazione, portato a segno dalla delegata al Commercio Dania Trotti che sta curando con particolare impegno questo progetto per espandere le porte dei produttori locali e dei loro fantastici prodotti ad un mercato più ampio che possa permettere non solo una ripartenza economica nuove, ma anche nuove e omportanti opportunità di sviluppo sia commerciale che turistico.

Aggiunge Dania Trotti: “Sono entusiasta di questo nuovo progetto. Allumiere ha tanto da offrire per la sua storia, la sua cultura e i suoi prodotti ed è importante il lavoro che come amministrazione stiamo portando avanti dedicando particolare attenzione e tanta energia per costruire un particolare interesse turistico, economico e storico dal quale molti dei nostri giovani potranno creare nuove opportunità di lavoro”.

