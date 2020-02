Allumiere, addio ad Augusto Lucidi "amico degli asinelli" - Terzo Binario News

Lutto nella comunità allumierasca. Si è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia, Augusto Lucidi, uno degli uomini simbolo della cittadina collinare.

La notizia, inutile dirlo, ha colpito davvero tutti, perché era una persona benvoluta e conosciuta non solo per la sua infinita bontà, ma anche per l’inseparabile somarello, unico suo mezzo di trasporto.

“Augusto – ricorda commosso il sindaco Antonio Pasquini- oltre ad essere una icona di semplicità, era anche il testimone più rappresentativo della nostra piccola realtà rurale. Ogni volta che lo incontravo, il mio pensiero non poteva non andare alla mia infanzia, quando vedere gli asini in giro per il paese accadeva regolarmente e non solo a ridosso del Palio. Ricordo che c’erano perfino delle cartoline di Allumiere che lo ritraevano in tutta la genuina fierezza di chi, nonostante le possibilità, aveva voluto rimanere fedele alle tradizioni e al suo piccolo mondo antico”.

L’ultimo saluto a Lucidi verrà dato oggi alle 15, nella Parrocchia dell’Assunta. A dare l’annuncio della sua dipartita è stata la sorella Vincenza, fine poetessa locale, che fino all’ultimo lo ha accudito con amore e dedizione.

Un annuncio che non ha lasciato indifferenti neanche gli internauti, i quali hanno dedicato al ricordo di Augusto un apposito spazio in un noto gruppo social.