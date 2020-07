Allumiere accoglie la bella stagione con Benvenuta Estate - Terzo Binario News

”Benvenuta estate”, così ad Allumiere si chiama la festa che animerà la cittadina collinare sabato 11 e domenica 12. La promuove la giunta Pasquini in collaborazione con il gruppo ”So de la Lumiera”, i produttori locali e l’Università Agraria.

Si comincia sabato 18 con l’aperitivo nella splendida cornice di Piazza Filippo Turati: musica, allegria, artigianato, prodotti alimentari a km O, animazione e molto di più. “Sarà l’occasione – anticipa il sindaco Antonio Pasquini – per presentare l’App che, come amministrazione comunale, abbiamo creato e che è scaricabile gratuitamente su PC e cellulari. Un modo per essere più vicini ai cittadini. Grazie a questa App gli allumieraschi potranno fare delle segnalazioni di problemi locali che arriveranno direttamente a me, all’assessore e agli uffici comunali competenti e nonché alla ditta incaricata delle manutenzioni. Così si velocizzeranno i tempi, risolvendo criticità. Questa App ci permetterà pure dare notizie urgenti alla popolazione: tipo scuolabus rotto, blocco del traffico in una certa zona, scuola chiusa o altre informazioni importanti da far sapere”.

Al gruppo “So de La Lumiera” il compito di far divertire il pubblico con la musica e distribuire i gadget. Nei locali cibo e bevande a volontà, in piazza si ballerà. Alle 21.15 sarà proiettato il promo, cioè un video promozionale di Allumiere realizzato da Task TV realizzato da Riccardo De Paola, Marco Bartolomucci, Giulia Cerri e Pino Gori . “Questo video girerà per promuovere il paese, la sua storia, le sue tradizioni i prodotti gastronomici, i nostri beni ambientali e architettonici e, inoltre – aggiunge il primo cittadino -, parla del Palio, delle Contrade e di altre manifestazioni dell’anno. Vogliamo far conoscere Allumiere e invitare tutti a venire a trovarci, vogliamo che guardando questo bel video a tutti venga la voglia di venire in visita, ma anche a fermarsi da noi per apprezzare ciò che come paese possiamo offrire in tutte le stagioni dell’anno. Anche se siamo in crisi Covid vogliamo comunque dare il via a una bella estate all’insegna della valorizzazione del nostro paese e dell’unione della nostra comunità”.

Alla proiezione del promo seguirà quella delle foto scattate dalla Protezione Civile durante il lockdown e, infine, dei video amatoriali fatti dal Dj Dudù e dal gruppo “So de la Lumiera” e poi fino a tarda notte tanta musica, animazione e tanto divertimento”. La manifestazione proseguirà domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20., sempre in piazza.