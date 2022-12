"Allumiere, a La Bianca un Natale ricco di tradizioni ed emozioni" • Terzo Binario News

Lo assicura l’assessore Romina Scocco, che, insieme ai suoi collaboratori, per la frazione ha stilato un programma di festeggiamenti ad hoc

“Un evento incentrato sulle tradizioni, ricco di emozioni per grandi e bambini “. Così, l’assessore Romina Scocco ha descritto il Natale biancoverde, iniziato ufficialmente giovedì scorso con una giornata dedicata ai più piccoli, durante la quale è stato anche possibile imbucare le tante letterine indirizzate a Babbo Natale in una cassetta delle lettere artigianale, posizionata al centro del paese.

“Domenica scorsa – ha spiegato la Scocco- c’è stato poi un momento di comunità molto partecipato, in cui tutti hanno contribuito a decorare un abete adottato dalla comunità e posizionato fuori la chiesa, fulcro del paese. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima, giornata in cui è prevista l’apertura della seconda edizione della mostra di presepi artigianali nei locali della parrocchia Nostra Signora di Lourdes”.

L’assessore Romina Scocco



Giovedì 22, come di consueto, ci sarà la recita natalizia dei bambini del catechismo e venerdì 23 arriverà Babbo Natale all’anfiteatro “Alessio Torroni”, per consegnare i regali ai bimbi prima della premiazione del biscottino di Natale collinare più buono.

Nelle giornate di Natale e di Santo Stefano ritornerà invece, dopo qualche anno , il presepe vivente per le vie del paese. Una tradizione iniziata da don Egidio Smacchia, che La Bianca ha portato avanti per anni, iniziata da don Egidio Smacchia e perfezionata con il passare delle edizioni.

“Un momento, questo del presepe- conclude l’assessore- che vedrà protagonista l’intera comunità, impegnata già da settimane nei preparativi. Quest’anno, per la prima volta, ci sarà un concorso fotografico in collaborazione con l’associazione “Click”, che il prossimo 6 gennaio vedrà premiata la foto più bella relativa al presepe vivente”.