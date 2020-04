Allumiere, 25 Aprile con "corteo" fra palazzo Comunale e piazza Turati - Terzo Binario News

“Oggi, 25 aprile 2020, celebriamo la 75^ ricorrenza della liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la festa della Resistenza, in un clima di particolare sofferenza.

Ho voluto depositare comunque la corona di alloro, insieme al parroco, alle forze dell’Ordine, alla Protezione civile e alla Croce Rossa di Allumiere che sono stati al mio fianco fin dai primi giorni dell’emergenza Covid, perché vogliamo ricordare, oggi più che mai, il valore della libertà raggiunta grazie al sacrificio di tante persone, donne e uomini che hanno dato la loro vita per la liberazione.

…

Celebrare la festa della Liberazione è un dovere morale e civile della memoria: la Memoria degli eventi decisivi della nostra storia recente, che compongono l’identità della nostra Nazione, da cui non si può prescindere per il futuro.

…

Oggi le piazze d’Italia sono vuote, ma l’Italia è Viva e ce la faremo: insieme, uniti, risorgeremo e oggi nella grande piazza virtuale organizzata dall’ANPI abbiamo cantato tutti insieme “Bella Ciao”

…

Viva la Resistenza! Viva l’Italia! Viva la Libertà!”

IL SINDACO Antonio PASQUINI