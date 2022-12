Allo stilista di Civitavecchia Franco Ciambella l'Oscar della moda • Terzo Binario News

La giuria tecnica del premio europeo “ ST.Oscar della moda “ ha conferito a Franco Ciambella, l’Oscar Speciale in oro 2022.

La giuria tecnica riunitasi in data primo Settembre 2022 dopo aver valutato la storia della Maison, è stata lieta di conferire allo stilista Franco Ciambella l’Oscar in Oro 2022.

L’Oscar sottolinea la brillante e duratura carriera, riconosce gli anni di attività e lo ha premiato per la diffusione del Made in Italy in Italia e in tutto il mondo grazie alla sua creatività e i sua visione onirica della moda.

A conferire il premio è stata l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Alessia Bettini, Presente in sala il presidente della regione Toscana, Eugenio Ciani.

L’evento si è tenuto nella cornice del Teatro Tuscany Hall a Firenze.

La direzione artistica del premio è di Steven G. Torrisi, il presidente onorario è stato Alviero Martini, la conduttrice della serata è stata Manuela Arcuri e il conduttore Stefano Baragli.