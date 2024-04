Allo Stendhal di Civitavecchia un Erasmus con studenti francesi, turchi e greci • Terzo Binario News

L’IIS Stendhal di Civitavecchia dal 15 al 19 aprile ha ospitato la tappa italiana del progetto di partenariato Erasmus+ Covet Sustainable Cooperation For Goals at VET Schools.

L’Istituto scolastico cittadino ha accolto i partners europei, ovvero, una delegazione di studenti e docenti dalla Francia, dalla Turchia e dalla Grecia.

I gruppi europei hanno soggiornato nella nostra città e hanno partecipato alle attività organizzate dal Team Erasmus Italia dello Stendhal, coordinato dalla referente, Prof.ssa Claudia Iacoponi. Ognuno dei nostri tre indirizzi dell’IIS Stendhal ha sviluppato il tema della promozione della sostenibilità agricola “PROMOTING SUSTAINABLE AGRICOLTURE”, secondo il proprio piano di studio, il mondo della enogastronomia e dell’ospitalità per il Cappannari, quello turistico per il Croce e quello economico per il Baccelli.

Le attività sono iniziate la mattina del 15 aprile, le Prof.sse Gasparini, Salerni e Carrozzo e gli studenti preposti al check-in hanno registrato gli ospiti. Nell’auditorium della scuola, il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Federici e la Prof.ssa Iacoponi hanno accolto e salutato i docenti e gli studenti e dato inizio ufficialmente alla tappa italiana. Dopo aver svolto le attività di ice breaking ideate e presentate dalla Prof.ssa Lalli, le scuole di Civitavecchia, di Le Havre, di Istanbul e di Atene hanno presentato in video le produzioni degli studenti nelle quali hanno sviluppato il tema centrale della mobilità del progetto Erasmus, ovvero, l’agricoltura sostenibile. In questa attività il team italiano è stato rappresentato da alcuni studenti delle classi 2A e 2B, 3A e 3B dell’indirizzo Tecnico per il Turismo e dalla 3A indirizzo enogastronomico A seguire, il gruppo è stato invitato nella Sala Molinari dove li attendeva un pranzo a Km0. La classe 3AE di enogastronomia, coordinata dalla Prof.ssa Valentina Feriozzi e la classe 4BS, coordinata dal Prof. Saviano hanno presentato un menù con portate che avevano come ingredienti prodotti locali e stagionali. Nel pomeriggio le Prof.sse Iacoponi e Spera, coadiuvate da alcuni studenti della 4A dell’indirizzo Tecnico per il Turismo, hanno guidato i gruppi in un tour del porto e del centro storico in lingua inglese e francese. Martedì 16 aprile, i team sono stati accolti dagli studenti e dalle Prof.sse Bedini, Brunetti, Ianniello, Fasulo, Ferri e Gasparini dell’indirizzo Tecnico Economico Baccelli, nella sede associata di Via Leopoli.

Durante il corso della mattina si è trattato il tema “Civitavecchia, a land and a sea of sustainability” mettendo in evidenza l’importanza dell’economia circolare, della Green economy e della Blue economy con attività presentate dai ragazzi della 4C RIM, supportati dalla Prof.ssa Brunetti e Ferri. La giornata è proseguita con la visita dei partecipanti, accompagnati dalle professoresse Bedini, Brunetti e Ianniello, presso l’azienda agricola Gattopuzzo di Civitavecchia del Sig. Stefano De Paolis. Questa attività ha fatto scoprire agli studenti dell’Erasmus il valore della sostenibilità alimentare e della multifunzionalità agricola ed ha messo in evidenza l’importanza dell’agricoltura come modello di sviluppo, il lavoro dell’agricoltore, l’origine dei cibi che consumiamo, l’ambiente e le tradizioni e la storia del territorio di Civitavecchia.

Mercoledì 17, il team Erasmus accompagnato dai docenti del Tecnico Economico è stato accolto dall’IIS “Cardarelli” di Tarquinia e che ha proposto attività laboratoriali in serra con docenti esperti. Gli studenti, dopo una visita didattica nella serra, hanno eseguito, prima esperimenti ed assistito ad alcune reazioni chimiche, e poi, hanno piantato una piccola talea di rosmarino. La giornata è poi proseguita con la visita al sito Unesco della Necropoli di Tarquinia, al centro storico di Tarquinia e al Museo Archeologico. Per questa giornata si ringraziano le dirigenti scolastici, Professoressa Maria Federici e Professoressa Laura Piroli per la disponibilità e l’impegno per realizzare questo proficuo gemellaggio.

Giovedì, ancora una volta nella sede centrale, le attività hanno reso ancora una volta protagonisti gli studenti con un laboratorio “CUCINARE A KM 0”, ovvero, la preparazione della pizza stile napoletana con gli ingredienti tradizionali e del territorio, a rotazione gli studenti hanno partecipato al laboratorio delle Mistery box, la professoressa Matteucci ha proposto un esercizio di analisi sensoriale. Gli studenti dovevano individuare gli ingredienti di piatti provenienti da paesi europei e poi, a seguire il laboratorio di caffetteria e preparazione di cocktail con il Prof. Calabrese e un formatore esterno. E poi, pizza per tutti!

La sera, cena di saluti presso il ristorante Tavi’-Hotel de la Ville della nostra città. La Prof.ssa Iacoponi e la Diriginte Prof.ssa Federici hanno salutato i team e consegnato gli attestati di partecipazione alla tappa italiana e dopo musica e divertimento per gli studenti italiani ed europei.

Il giorno 19 aprile a conclusione della settimana intensa le prof.sse Bruni, Fasulo e Ianniello hanno accompagnato i team a Roma, tema del tour la Roma barocca, ma imperdibile la passeggiata lungo i Mercati traianei, i Fori fino alla magnificenza del Colosseo, che ha sancito la fine di queste giornate all’insegna dello scambio di esperienze legate al topic dell’agricoltura sostenibile, ma la mobilità è stata anche altro: amicizia, scambio e riflessioni sulle pratiche didattiche, solidarietà, gioia, un bagaglio prezioso per la vita degli studenti e dei docenti! WE ARE ERASMUS SCHOOL!