Allo "Stendhal" di Civitavecchia il ricordo della prof Doralice Bico • Terzo Binario News

Una cerimonia semplice ma molto sentita e toccante per ricordare la professoressa Doralice Bico nel 20esimo anniversario della sua scomparsa.

Nella biblioteca dell’Istituto Stendhal di Civitavecchia ex studenti, colleghi e il Preside di allora, il professor Gagliardi, alla presenza del marito Luciano Venturini e della figlia, hanno rievocato la professoressa Bico, insegnante di lingua e cultura francese, per la sua umanità, professionalità, capacità di entrare in relazione con professori e alunni che l’hanno resa una protagonista del corso Turistico e Contabile del Benedetto Croce. Il Preside Gagliardi ha raccontato come la

professoressa Bico fosse stata una delle prime a comprendere l’importanza della tecnologia nell’apprendimento delle lingue con l’utilizzo di un moderno e attrezzato laboratorio linguistico. “Erano anni di sperimentazione e di innovazione” ha detto la DS professoressa Tinti “eravamo alla ricerca di nuove

strategie per rendere l’insegnamento sempre più vicino alla nuova realtà economica che nasceva in quegli anni nel territorio e Dora aveva compreso quanto fosse importante fare questo passo”. La ex studentessa

Nicoletta Fabbri ha voluto ricordare, a nome di tutte le amiche e colleghe, l’aspetto umano e la sua capacità di entrare in empatia e di sostenere i ragazzi nei momenti di difficoltà che gli adolescenti incontrano. “Cara Dora, non posso dimenticare il sorriso, l’eleganza, la dolcezza, la discrezione, la

professionalità e la dignità unita al coraggio. Rara sensibilità la tua che ancora oggi pervade i miei ricordi. Grazie collega, Dora , dono molto caro e indimenticabile.” Ha detto la professoressa Meloro, Vicepreside

dello Stendhal e organizzatrice dell’evento. La commemorazione è stata arricchita da una serie di letture di poesie e di testi selezionati dalle studentesse delle classi II A e II B dell’indirizzo Turistico “B. Croce” nell’ambito del progetto “Ti scrivo per… non dimenticare”.

Alcuni mesi fa scrivemmo alcune lettere, biglietti, cartoline con l’intenzione di fare una mostra. Per una serie di circostanze, non senza rammarico da parte nostra, non fu possibile concludere il nostro lavoro.

Oggi pensiamo che l’occasione giusta sia proprio questa giornata: 30 gennaio 2023. Le parole volano, ma ciò che scriviamo rimane.

I giorni del calendario sono fogli che volano via, ma le date restano: il compleanno, il primo bacio, l’esame di maturità, il matrimonio, la maternità, la paternità e l’addio. Quanti addii nelle nostre e vostre vite, ma anche tanti ricordi.

Ed oggi vogliamo condividere quanto abbiamo scritto, letto e ci scusiamo se non sarà tutto perfetto.

Siamo adolescenti che non scrivono spesso, ma sicuramente ci abbiamo messo impegno e cuore. Una lettera, un biglietto accompagnano talvolta un dono.

Un dono è stata Lei, Doralice, che portava nello stesso suo nome il significato del regalo che non è solo un oggetto, un fiore, un diamante prezioso ma l’essenza della vita.

La vita è il primo dono che riceviamo e Dora ha donato la vita ed è stata un dono per quanti l’hanno amata, conosciuta e stimata.

