Allo stabilimento Molto di Ladispoli possibile celebrare i matrimoni in spiaggia - Terzo Binario News

Sì della Giunta allo “spostamento temporaneo dell’Ufficio di Stato Civile” che consente le cerimonie fuori dal Comune

La Giunta di Ladispoli ha detto sì allo spostamento temporaneo dell’Ufficio di Stato Civile dalla cittadella di piazzale Falcone a uno stabilimento balneare.

Ciò permetterà al Molto di celebrare i matrimoni in spiaggia.

Nella delibera 113 è stato dato permesso di “istituire un Ufficio di Stato Civile separato dalla Casa comunale presso la struttura dello stabilimento balneare denominato “ Molto” a Ladispoli, Lungomare Regina Elena n. 15.

Constatato che la Commissione interna permanente costituita da:

◦ Dott.ssa Susanna Calandra, Segretario generale e Responsabile dello Stato civile, in qualità di Presidente;

◦ Arch. Roberto Silvi, Responsabile del Servizio Urbanistica, in qualità di componente;

◦ Sig. Sergio Blasi, Comandante della Polizia Municipale, in qualità di componente;

◦ Sig.ra Stefania Mengoni, Ufficiale di Stato Civile, dipendente comunale di categoria “C”, in qualità di segretario verbalizzante;

ha valutato la suddetta struttura, a seguito dei pareri espressi dal responsabile del demanio marittimo, com. Blasi in data. 17.06.2021 e dal responsabile dell’edilizia arch. Silvi in data 21 .06.2021, idonea e compatibile alla funzione di Ufficio di Stato Civile separato dalla Casa comunale, dando pertanto una valutazione positiva alle celebrazioni dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili come previsto dal Regolamento Comunale”.