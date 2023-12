Allerta terrorismo a Roma, rafforzati i controlli • Terzo Binario News

Dopo l’ennesimo attentato in Francia il ministro Piantedosi ricorda che la vigilanza è alta da settimane. Dopo il 7 ottobre cresciuta la presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni. Domani manifestazione anti-terrorismo a piazza del Popolo

Un piano per le stazioni ferroviarie e un mantenimento costante del livello di allerta: è il ministro dell’Interno Piantedosi a ricordare le azioni messe in campo dal Viminale già all’indomani del 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas ad Israele, che si consolidano su tutto il territorio alla luce degli episodi di terrorismo in Europa.

Dopo l’accoltellamento mortale di un cittadino tedesco a Parigi per mano di un presunto estremista islamico di origini iraniane, due giorni fa, il ministro ha affermato che notizie del genere “confermano che l’attenzione che abbiamo messo in campo c’è e ci deve essere”.

Piantedosi ha detto di “confidare” sul nostro “sistema tradizionale di prevenzione” ma questo non significa che occorre abbassare la guardia.

I punti sensibili solo nella Capitale sono migliaia, a partire dalle ambasciate. Anche per questo la presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata da settimane. Ma la circolazione di persone in stazioni, aeroporti, centri commerciali aumenterà per tutto il mese.

Già dal ponte dell’8 dicembre si aspettano 300 mila turisti a Roma, si va verso il tutto esaurito nelle strutture ricettive e anche i mezzi di trasporto dovranno essere osservati speciali.

Inoltre domani a piazza del Popolo ci sarà la manifestazione “No antisemitismo, no terrorismo” promossa dalla Comunità ebraica di Roma: un modo per esprimere una condanna senza ambiguità del terrorismo.

E’ possibile che per accedere alla piazza si prevedano varchi per accesso e metal detector portatili, oltre al tradizionale controllo di veicoli, cestini e cassonetti nelle vicinanze.

Nelle ultime settimane ci sono state diverse espulsioni di presunti estremisti islamici, rivendicate dal governo come segnali di una attenzione particolare.

Fonte, RaiNews24