Allerta smog a Roma, tre giorni di limitazioni al traffico • Terzo Binario News

Sos smog nella Capitale. In seguito al superamento del valore limite per il PM10 nelle giornate precedenti, e acquisite le previsioni sullo stato della qualità dell’aria da Arpa Lazio, che indicano sull’area di Roma, per i prossimi giorni, il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici, il sindaco Roberto Gualtieri con un’ordinanza ha disposto il divieto della circolazione veicolare privata nella ‘Fascia verde’ per tre giorni.

Per oggi, sabato 3 febbraio, il divieto vale dalle ore 7.30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19 per autovetture alimentate a benzina Euro 3; Autovetture alimentate a gasolio Euro 4; Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 19 per autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci.

Riguardo invece a domani, domenica 4 febbraio: stop dalle dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per autovetture alimentate a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4; Autoveicoli adibiti al trasporto merci alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4; ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2.

Per lunedì 5 febbraio lo stop varrà dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 per autovetture alimentate a benzina Euro 3; autovetture alimentate a gasolio Euro 4; ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2 e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20:30 per autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci. Nei tre giorni si dispone il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle; il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; il potenziamento del lavaggio delle strade; il potenziamento dei controlli sul rispetto dei divieti.