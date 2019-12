Allerta meteo per domani 21 dicembre - Terzo Binario News

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta di colore GIALLO per condizioni meteorologiche avverse.

Dalla serata di oggi e per la giornata di domani, sono, infatti, previste forti piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnare ancora da forti venti provenienti da sud e sud-ovest in progressiva diminuzione nel corso della giornata di domani. Non sono previste significative variazioni delle temperature. Visto l’approssimarsi del fine settimana, si coglie l’occasione per evidenziare che per l’intera area a sud di Roma è invece prevista un’allerta di colore ARANCIONE. Sono pertanto sconsigliate gite fuori porta o escursioni in direzione sud.