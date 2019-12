Allerta meteo oggi a Roma: alberi caduti in strada, bus deviati - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Allerta meteo oggi 22 dicembre a Roma. Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha firmato l’ordinanza che ha disposto la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri (QUI L’ARTICOLO). Nel frattempo sono diverse le segnalazioni di alberi caduti in strada.

Episodi sono stati registrati in via Trionfale altezza via Igea (foto sopra), su viale delle Accademie, via della Tenuta del Cavaliere, via dei Castani, via Lidia, via Orlando Guardati, via Basiliano, via Carlo Tommaso Odescalchi.

Disagi anche sul versante del trasporto pubblico. Un albero è caduto anche in via Ponte di Nona, all’altezza via Carlo Mosca. Un bus della linea 555 è bloccato, gli altri deviati su via dell’Acqua Vergine e via Prenestina. Un bus della linea 042 (Roma Tpl) al momento è bloccato per la caduta di un albero in via di San Vittorino.

Le linee 160-671-720 (Atac)sono deviate per rami sulla carreggiata a piazza Elio Rufino e via di Fioranello, la linea 075 (Atac) è limitata Ponte di Nona. Le linee bus 81-412-628-309-450-716 sono deviate su percorsi alternativi per rami sulla carreggiata a: via Erasmo Gattamelata, via Antonio Coppi, via Sacco e Vanzetti, via Carlo Tommaso Odescalchi.





Foto Facebook Mario R.