Alle Terme Taurine affascina il presepe vivente della Pro Loco Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella suggestiva cornice delle Terme Taurine è tornato l’appuntamento tradizionale con il presepe vivente organizzato dalla Pro Loco cittadina. In tanti hanno assistito alla prima rappresentazione di “Seguendo la Cometa” diretto dai registi Francesco Angeloni e Chiara Barbera.

Un vero e proprio spettacolo teatrale messo in scena connuovi testi e nuovi quadri che hanno valorizzato in maniera suggestiva il contesto storico architettonico delsito archeologico. Come nelle precedenti edizioni, è stata confermata la partecipazione diretta degli spettatori all’interno della scenografia del mercato di Betlemme accuratamente ricostruito nei suoi particolari e nelle scene di vita dell’epoca.

“Siamo molto soddisfatti – afferma la Presidente Maria Cristina Ciaffi – che anche per questa edizione ci sia stato il riconoscimento e il contributo da parte della Regione Lazio Direzione Turismo, che ha annoverato il Presepe vivente organizzato dalla Pro Loco di Civitavecchia, tra i progetti più validi del programma regionale a favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose epopolari”

Le Terme Taurine, con il particolare gioco diluci della Wandy Star S.r.l., si confermano il luogo incui tutto assume un’atmosfera magica ed evocativa. Il pubblico di ieri, visibilmente commosso, ha colto pienamente il messaggio, con l’invito a riflettere sui veri valori di pace e fratellanza, ed ha potuto constatare la continua crescita dilivello dello spettacolo apprezzando la bravura degli attori, tra cui tanti giovani e il prezioso lavoro sartoriale realizzato da Elisabetta Ciciani.

Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che da sempre sostiene la manifestazione ed ai volontari della Pro Loco che rendono possibile l’evento. La rappresentazione siè avvalsa altresì del patrocinio delConsiglio Regionale del Lazio.

Per coloro che nonhanno potuto assistere alla prima rappresentazione, la replica andrà in scena il prossimo 6 gennaio a partiredalle ore 17,30.