Alle Poste di Valcanneto riapre il bancomat - Terzo Binario News

A partire da oggi sono a disposizione dei cittadini due nuovi sportelli automatici ATM Postamat di ultima generazione per gli uffici postali di Valcanneto di Cerveteri, in Largo Arrigo Boito, e di Marina di San Nicola, in Largo Saturno.

Disponibili tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, oltre al prelievo di denaro contante, l’ATM Postamat consente di effettuare interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale e ricaricare la carta prepagata Postepay.

Lo sportello automatico può essere utilizzato sia dai clienti in possesso di carta Postepay, da correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai più diffusi circuiti internazionali (Visa, MasterCard, Cirrus/ Maestro, Visa/Visa Electron/V Pay etc).