Alle 22 chiude il casello di Torrimpietra sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 15, alle 6:00 di sabato 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Torrimpietra, in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Civitavecchia-Tarquinia e percorrere la rampa che immette sulla Roma-Fiumicino, verso Roma.

I soli veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore alle 15 tonnellate, potranno uscire allo svincolo di Maccarese Fregene e percorrere la SS1 Aurelia in direzione Roma.