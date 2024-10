Allagamenti al classico Guglielmotti di Civitavecchia, la denuncia degli Studenti Medi • Terzo Binario News

Rete degli Studenti Medi di Civitavecchia: “Ancora carenze strutturali nelle scuole di Civitavecchia”

L’ultimo episodio è quello che coinvolge l’istituto Padre Alberto Guglielmotti, nel quale alcunə studentə, hanno segnalato diversi casi di infiltrazioni all’interno della struttura dovuti alla pioggia degli scorsi giorni.

“Vogliamo investimenti nelle scuole, non tagli.

Le condizioni strutturali del Guglielmotti sono disastrose e mettono a rischio il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse. È vergognoso che non ci si possa sentire al sicuro nella propria scuola, è vergognoso il fatto che piova in diversi punti della scuola in cui si deve passare inevitabilmente. L’Aula magna completamente allagata, con secchi pieni d’acqua poggiati a terra.

Piove sia nei bagni che nella palestra, punti in cui in una scuola ci dovrebbe essere la massima sicurezza. Molt3 ragazz3 hanno segnalato il fatto che piova anche nelle aule, allegando anche foto di banchi e pavimenti completamente fradici. Se il diritto allo studio è davvero una priorità, allora l’edilizia delle nostre scuole non può passare il secondo piano”.

La Rete degli Studenti Medi di Civitavecchia aveva già denunciato i disagi legati agli istituti pochi mesi fa: “Gli investimenti delle singole scuola non bastano: occorre che Città Metropolitana apra gli occhi e si assuma la responsabilità della nostra situazione”.

Rete degli Stuenti Medi