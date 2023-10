Alla Vecchia Limonaia del Borgo di Ceri la collettiva degli artisti di InQuadro • Terzo Binario News

Il 20,21 e 22 Ottobre Palazzo Torlonia nel Borgo di Ceri a Cerveteri, apre le due porte per accogliere una mostra collettiva fotografica realizzata e curata dalla Galleria d’arte inQuadro di Fabio Uzzo e in collaborazione con l’associazione culturale inArte.

La mostra sarà ospitata nella Vecchia Limonaia , una struttura molto originale, piena di grandi arcate in vetro che danno sul giardino adombrato da piante secolari . Un Borgo a due passi da Roma immerso nella natura e ricco di Storia .

La galleria d’arte inQuadro insieme all’associazione culturale inArte presentano la mostra fotografica dal titolo ” Senza confini” dedicata a tutti coloro che amano la vita e le sue dinamiche che manifestano una forza spirituale in perfetta contro tendenza rispetto alla situazione attuale infusa di insicurezza, paura e morte.

La natura, la sua disarmante bellezza e poi l’uomo al centro del mondo e dell’universo in perfetta armonia con lo spazio e il tempo. Uomini e Donne uniti in un progetto di ricostruzione e non di distruzione.

Tanti Artisti, ognuno con una propria esperienza professionale , documentano la condizione umana in un ipotetico viaggio dal Reale all’immaginario , svelandoci attraverso giochi di luce e con diverse tecniche fotografiche un racconto fra pieghe della vita .

L’inaugurazione Sabato alle ore 17, ospiterà l’associazione culturale I Virelai che accoglieranno gli ospiti in costume e balli Rinascimentali , Domenica si chiude con l’accompagnamento musicale a cura di Pietro Giacomini.

L’ingresso è libero, invitiamo tutti a visitare e usufruire di questa apertura straordinaria che la proprietà ha messo a disposizione dell’arte e della Cultura.