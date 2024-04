“Alla Terra”: iniziative a Ladispoli e Cerveteri per la Giornata Mondiale della Terra • Terzo Binario News

Nuova Acropoli, con il patrocinio del Comune di Ladispoli e del Comune di Cerveteri, festeggia nei due territori ceriti la Giornata Mondiale della Terra.

Le iniziative, tutte a ingresso libero, avranno luogo da venerdì 19 a venerdì 26 aprile, sotto lo slogan “Verso l’unità attraverso la diversità”, e intendono sensibilizzare i partecipanti di tutte le fasce di età alla tutela, valorizzazione e rispetto dell’ambiente e del prossimo.

Nuova Acropoli si unisce così al coro degli eventi promossi in tutto il mondo per celebrare laGiornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU, aderendo attivamente all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Si inizia venerdì 19 aprile e venerdì 26 aprile alle ore 18:00 con la presentazione del “Corso di Formazione al Volontariato a 360°”, in via Fiume 108 a Ladispoli. Il corso è rivolto ai giovani di tutte le età, ed intende sensibilizzare i cittadini alla “cultura del volontariato”, promuovendone l’intrinseco valore sociale, combattendo la dilagante emarginazione sociale, e promuovendo la fiducia e le capacità relazionali, oltre che tecniche, dei partecipanti.

Sabato 20 aprile alle ore 18:00, in via Fiume 108 a Ladispoli ci sarà la conferenza “Ecologia per l’Uomo Nuovo”, che verrà replicata lunedì 22 aprile alle ore 9:00 per gli studenti dell’ISIS Mattei di Cerveteri.

La conferenza intende sensibilizzare non solo alla tematica del rispetto ambientale, ma soprattutto alle questioni etiche (perché ecologia è innanzitutto una attitudine interiore, di cui la pulizia esteriore è una espressione) e al positivo impatto sociale che hanno le iniziative di ecologia e di volontariato, siano esse realizzate in forma libera (singoli cittadini) o associata (organizzazioni), secondo il potente valore educativo dell’esempio.

Domenica 21 aprile l’appuntamento è dalle ore 8:00 a Cerveteri, in via Fosso della Cerqueta (antistante il civico 25) per l’attività didattico-ludica “Al campo Enea, esci dal seminato!” per una giornata all’insegna della convivialità, con piantumazione di semenze varie, sistemazione di un orto, messa a dimora di piante aromatiche ed ornamentali, riconoscimento e raccolta di erbe spontanee commestibili. Non mancheranno dialoghi, che possano stimolare riflessione sulle Leggi della Natura (come la legge di ciclicità), che l’esercizio dell’agricoltura permette di sperimentare e riconoscere.

Per ulteriori dettagli o confermare la propria partecipazione è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it.