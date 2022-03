Alla Tenda della Solidarietà ad Ostia Antica anche le donne ucraine appena arrivate - Terzo Binario News

Tanti i cittadini che hanno aderito all’inizitiva dell’Anvcg e Ecoitaliasolidale. Presente la campionessa di marcia Giuliana Salce

E’ stato un grido di doloro quello pronunciato da un gruppo di donne ucraine, appena arrivate in Italia e subito in azione alla “Tenda della Solidarietà” installata questa mattina ad Ostia Antica, per raccogliere cibo e medicine da spedire nel loro Paese invaso dai carri armati sovietici: “Stop alle bombe sui civili”, “Stop alla guerra”.

Slogan di pace anche ben in vista sulle magliette indossate dalle donne ucraine e dai volontari dell’ANVCG e di Ecoitaliasolidale.

Alla “Tenda della Solidarietà” organizzata ad Ostia Antica in Piazza Umberto I°, per la raccolta di generi alimentari e medicinali di primo soccorso a favore della popolazione ucraina, sono stati presenti il Presidente di Roma dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Antonio Bisegna, il Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, il responsabile per il X’ Municipio di Ecoitaliasolidale, Gaetano Di Staso, ma soprattutto tantissimi cittadini che volontariamente sommerso la “tenda” da un mare di solidarietà, materiale che è stato immediatamente trasportato a bordo di due furgoni presso la Chiesa ucraina di Roma, Santa Sofia a Boccea.

“Questa che sta vivendo l’Ucraina è una guerra terribile che ha già fatto una strage di morti civili -ha ricordato Benvenuti- e bisogna tenere a mente come nella prima metà del secolo le vittime civili sono passate dal 35% della prima guerra mondiale al 50% della seconda. Negli anni Sessanta tale percentuale è salita al 63%, toccando il 74% negli anni Ottanta per crescere ancora nel decennio seguente. Arrivando a circa il 90% in questi ultimi anni su oltre 160 conflitti nel modo dopo la seconda guerra mondiale. E sulle 90% di vittime civili di guerra, un terzo -ricorda Benvenuti- sono proprio i bambini, come abbiamo potuto vedere nelle terribili immagini dell’invasione dell’Ucraina”.

All’iniziativa è stata inoltre presente la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce che ha ribadito come “le nostre iniziative sono una grande marcia di solidarietà ed anche lo sport a tutti i livelli deve contribuire alla pace e ad alleviare la sofferenza dei popoli colpiti dalle inutili e sanguinarie guerre”.