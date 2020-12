Alla stazione di Marina di Cerveteri arrivano le telecamere - Terzo Binario News

Chiusura di 2020 con una importante novità alla Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri. Il punto di arrivo e partenza della Frazione balneare etrusca, si sta infatti dotando di un sistema di telecamere di video-sorveglianza, pronte a vigilare sulla Stazione e sulle aree prospicenti.

Un’opera fondamentale a tutela di un vero e proprio gioiello di architettura e funzionalità, che oltre a pregiarsi di essere una delle Stazioni più moderne dell’intera tratta, si arricchisce di un prezioso deterrente contro ogni possibile forma di atto vandalico.

A commentare i lavori, il Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso, sempre attento alle esigenze del mondo pendolare: “una promessa mantenuta. Come Amministrazione comunale, insieme al Sindaco Alessio Pascucci e all’Assessora alla Mobilità e Trasporti Elena Gubetti, avevamo preso l’impegno di lavorare con RFI affinché il grande lavoro di restyling effettuato in questi anni venisse concluso con l’installazione di telecamere a tutela di quest’opera . Devo dire onestamente, che ad eccezione di qualche sporadico caso, in cui abbiamo dovuto ripulire l’estro artistico di cattivo gusto di qualche Writers, tutti i cittadini hanno dimostrato sin da subito affetto, cura e attenzione verso la Stazione aiutandoci a mantenerla sempre pulita e in ordine. Il posizionamento delle telecamere ci porta ad un doppio beneficio: il primo per contrastare eventuali atti vandalici, e il secondo, ma di certo non meno importante, per tutelare tutti i pendolari che quotidianamente prendono il treno e che magari tornano dal lavoro in tarda serata o in orari in cui la zona è isolata. Continueremo come sempre a tenere alta l’attenzione su ogni questione legata al mondo pendolare e al miglioramento di tutti i servizi presenti alla Stazione Marina di Cerveteri, che giorno dopo giorno sta diventando sempre di più uno straordinario punto di approdo e transito per la nostra città”.

Interviene anche Elena Gubetti, Assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri: “anche in questo 2020, un anno difficile per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria, grazie alla disponibilità di RFI e ad un lavoro di squadra continuo, non abbiamo mai trascurato la nostra Stazione Ferroviaria. Ringrazio con l’occasione il Delegato Renato Galluso, onnipresente e figura di importante raccordo tra cittadini e Amministrazione, i Dirigenti di RFI e la società tutta, la Comandante di Polizia Cinzia Luchetti, che ha collaborato in maniera egregia al posizionamento delle telecamere e tutto il personale che sempre lavora per la nostra Stazione e per i nostri cittadini”.