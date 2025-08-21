Alla stazione di Ladispoli si dorme e ci si cucina la pasta • Terzo Binario News

Due immagini apparse sul gruppo di Ladispoli Città mostrano una situazione di degrado grave alla stazione di Ladispoli.
La presenza di persone senza fissa dimora che dormono lungo i binari più periferici dello scalo ma un altro scatto è più eloquente: si intravede una persona in penombra che sta scolando della pastasciutta appena bollita.
Segno che c’è un’emergenza seria di tipo sociale per la quale urge un intervento immediato.
