"Alla stazione di Civitavecchia c'erano frammenti umani sparsi in giro" • Terzo Binario News

Il racconto di una passeggera poco dopo l’investimento in cui è morto uno straniero travolto dal treno merci

“A seguito dell’incidente di ieri pomeriggio alla stazione di Civitavecchia, mi trovavo lì con una mia amica ad aspettare il mio ragazzo che arrivasse con il treno 4136 da Roma Termini a Pisa centrale”. Inizia così il racconto di Giulia, che si è trovata alla stazione pochi istanti dopo l’investimento di un uomo al binario 2, travolto da un treno merci.

“Io sono arrivata alle 17.06 circa e la prima cosa che abbiamo sentito salendo i binari ( il due dove doveva arrivare il treno del mio ragazzo) una gran puzza di bruciato. Ero al telefono con lui , che salendo sul treno viene informato del fatto che a Civitavecchia ci fosse una persona deceduta sotto il treno.

Io ero lì e faccio: no, non è vero perché non c’è nessuno, la mia amica e io iniziamo a girare sul binario per capire qualcosa, finché non troviamo questo resto umano

In quel lasso di tempo con la mia amica purtroppo abbiamo visto tutto , e non solo io e lei , ma anche tutti i turisti appena scesi dalla navetta del porto”.

Lettera firmata