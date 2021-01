Alla scuola Calamatta di Civitavecchia lavori nella prima decade di gennaio - Terzo Binario News

“Soddisfazione e ottimismo condiviso per la scuola media Calamatta e l’intero I.C. Don Lorenzo Milani di Civitavecchia; finalmente il tempo dell’attesa sembra volgere al termine e il nuovo anno si aprirà sotto i migliori auspici: previsti infatti per la prima decade di Gennaio 2021 i lavori di recupero e restyling del plesso della secondaria di primo grado, distrutto ben quattro anni fa da un incendio doloso che lasciò un’intera comunità scolastica priva dell’intero plesso della scuola media e di alcuni locali della scuola primaria.

A scuola di resilienza dunque è il caso di dirlo: sono stati anni non facili questi per L’I.C Don Milani che ha da subito dimostrato di saper far fronte alle molteplici difficoltà insorte per la mancanza di spazi idonei unendo le forze e collaborando per garantire ai propri alunni la migliore scuola ( offerta formativa ) possibile.

Oggi finalmente, dopo una serie di incontri programmatici e un dialogo aperto da circa un anno con l’amministrazione comunale, grazie all’intervento e l’impegno profuso dell’assessorato ai lavori pubblici nella figura del suo responsabile Assessore Sandro De Paolis, si è compiuto un passo cruciale: sembra ormai pressoché conclusa la procedura di individuazione della Ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione che potrebbero pertanto iniziare dalla prima decade di Gennaio 2021.

E’ quanto l’assessore in persona ha comunicato al Dirigente Scolastico dell’I.C Don Milani, Dott.ssa Vincenza La Rosa, al suo staff di dirigenza e ad una rappresentanza di docenti dell’Istituto nel corso di incontro avvenuto nei giorni scorsi: stando alle previsioni dell’assessore, al termine dell’iter di assegnazione della ditta esecutrice previsto per i primi di Gennaio 2021, i lavori di riqualificazione del plesso potranno partire: tali lavori avranno un termine di espletamento di circa 155 giorni e procederanno con opportuni stati di avanzamento seguendo un cronoprogramma ben definito che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro l’inizio della prossima estate.

Si potrebbe così pensare ad ingresso davvero speciale a Settembre 2021 per gli alunni attuali e per i nuovi iscritti alla scuola media con l’inaugurazione del nuovissimo plesso della Calamatta: un edificio che si presenterà come modello di scuola innovativa, dotata di locali e spazi all’avanguardia rispondenti alle esigenze dell’intera comunità scolastica, aperta al territorio e punto di riferimento nel quartiere come presidio di accoglienza, sicurezza e legalità.

Il progetto esecutivo prevede infatti interventi di riqualificazione e ammodernamento totale dell’intero plesso in linea con le attuali direttive emanate dal MIUR in materia di edilizia scolastica: aule ampie e luminose, laboratori multimediali, aule computer corredate di dispositivi per realizzare la migliore didattica digitale integrata con opportuno potenziamento della rete informatica, spazi ricreativi per laboratori musicali e artistici, palestra, teatro, laboratori linguistici, spazi destinati alla promozione della socialità e l’inclusione con l’obiettivo di accogliere gli alunni e favorire la migliore fruizione dell’offerta formativa mirando al contrasto di disagio giovanile e dispersione scolastica .

La D.S La Rosa e il suo staff di collaboratori e docenti esprimono pertanto la loro massima soddisfazione per questo primo importante risultato raggiunto: merito della tenacia e della fiducia dimostrata dall’intera comunità scolastica ma senza dubbio fondamentale si è rivelato l’impegno concreto e operativo dell’ assessorato ai lavori pubblici che, in questi mesi di critico rientro alle attività didattiche, ha sempre risposto tempestivamente alle richieste di intervento mirate alla manutenzione e alla sicurezza necessarie al mantenimento in efficienza della scuola.

Dunque la scuola media Calamatta dall’a.s 2021/2022 potrà essere restituita al suo quartiere, all’utenza e all’intero comprensorio. Con questo augurio l’I.C Don Milani si appresta a dare il benvenuto al nuovo anno pronta ad accogliere studenti e famiglie nel corso dell’ Open Day che si terrà online il giorno 8 Gennaio 2021, presentando la sua offerta formativa in un contesto decisamente rinnovato e in una scuola che da sempre è per tutti e per ciascuno, non uno di meno”.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Vincenza La Rosa