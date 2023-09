Alla sala Sacchetti della Stas a Tarquinia “Armonie del tempo Canti della tradizione popolare” • Terzo Binario News

Un pomeriggio dedicato alla poesia a braccio, all’ottava rima e agli stornelli. È quello che si vivrà sabato 16 settembre, alle 18, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia.

L’associazione culturale Tagete (Testimonianze artistiche, grafiche e tradizione estemporanea) porterà in scena “Armonie del tempo. Canti della tradizione popolare”, un viaggio in una tradizione antica, quella della poesia estemporanea, che toccherà tante regioni italiane e la terra di Maremma.

L’iniziativa a ingresso libero, sostenuta dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), con il patrocinio del Ministero della Cultura (Mic), avrà come protagonisti Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini. Agnese Monaldi, di Allumiere, ha da sempre coltivato l’interesse verso ogni forma poetica. Ha partecipato a manifestazioni e rassegne in tutta la Penisola, approfondendo la conoscenza della poesia a braccio e dell’ottava rima.

Ha saputo creare nell’Alto Lazio una fitta rete di circoli culturali dove si organizzano rassegne poetiche e si esercita questa antica arte. Da anni si sposta in diverse scuole dell’Italia Centrale per insegnare la composizione in versi. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio internazionale di Tarquinia “Vincenzo Cardarelli”, nella sezione poesia a braccio. Lorenzo Michelini vive a San Giovanni Valdarno, in cui svolge il suo impegno teso alla riscoperta e diffusione delle tradizioni della Toscana. Da tempo si dedica al canto dell’ottava rima. Diplomato alla Libera Accademia del Teatro di Arezzo, si è perfezionato nel canto alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia di Musica di Fiesole. Svolge un’intensa attività di insegnamento come esperto di poesia. Per informazioni sulla manifestazione è possibile chiamare lo 0766 858194 o scrivere a tarquiniense@gmail.com.