Alla sala Ruspoli di Cerveteri c'è Guardando Oltre, la mostra personale di Claudio Sole • Terzo Binario News

”Guardando Oltre” è il titolo della mostra personale di Claudio Sole che Cerveteri ospiterà questo weekend nelle prestigiose Sale Ruspoli, punto di riferimento dell’arte nella cittadina etrusca .

Una raccolta di opere che passano dal figurativo alla pop art , dall’espressionismo all’ informale.

Una opportunità per vedere come un artista possa evolvere nel suo percorso creativo stimolato dalla realtà che lo circonda. La sua narrazione è frutto di una sperimentazione istintuale al contrario , come testimoniano le cinquanta opere in esposizione : dai soggetti ben definiti delle prime tele si passa alla magia della scoperta del colore disposto con libertà anarchica sulla tela e alla gestualità istintuale delle ultime opere .

Claudio Sole alla veneranda età di 85 anni si mette in gioco con un’audace sua prima mostra personale dandoci un insegnamento importante : guardando oltre si può vivere o rinascere non perdendo mai il filo conduttore del phatos che ci lega alla vita. Il vernissage si svolgerà nelle Sale Ruspoli Sabato 25 Ottobre alle ore 17, curata da Fabio Uzzo della Galleria d’arte inQuadro in collaborazione con l’associazione Culturale inArte con il Patrocinio del Comune di Cerveteri , sarà il palcoscenico ideale fra generi culturali che si contamineranno fra di loro attraverso un Reading eseguito dall’attrice Laila Aronica e dal poeta Ermanno Spera

L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile anche nella giornata di Domenica 26 dalle ore 10,30 alle 12,45 e dalle 16 alle 19.