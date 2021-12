Alla RIM di Cerveteri tombolata natalizia per la Komen Italia - Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 11 dicembre. Evento solidale condotto da Francesco Ricci

Si avvicina il Natale e sono numerose nel territorio le iniziative di solidarietà.

Tra le molteplici, quella proposta dalla RIM Sport di Cerveteri, che organizza per sabato 11 dicembre alle ore 21:30 presso il Centro di Via Graziosi, proprio accanto alla Scuola Media Salvo D’Acquisto, la “Tombolata in Rosa”, una serata interamente dedicata alle attività della Susan G. Komen Italia, realtà da sempre impegnata nella lotta al tumore al seno.

A presentare l’evento, un volto conosciuto in città, un imprenditore ma anche uno dei cittadini più attivi in ambito rionale, Francesco Ricci. Una serata in cui la solidarietà sarà la protagonista, per una causa che purtroppo riguarda sempre tantissime persone.

Le cartelle sono già disponibili presso la segreteria della RIM. Chi volesse ricevere maggiori informazioni, può contattare il numero 3331162571 oppure lo 069951767.

Susan G. Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti, attuale Presidente.

L’evento, come da Decreto Legge, si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid.