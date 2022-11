Alla presentazione del libro sull'alchimia di De Pascalis pubblico di Allumiere e di Tolfa • Terzo Binario News

E’ stato un pomeriggio di riflessione su profondi temi esistenziali all’ appuntamento letterario condiviso tra le due comunità di Tolfa ed Allumiere. Quest’ultima cittadina ha ospitato, sabato scorso, nella Sala nobile del Palazzo Camerale, la presentazione del libro di Maurizio Antonio De Pascalis “La via alchemica. Una guida di perfezionamento interiore”, edizioni Nirosch.

All’iniziativa hanno partecipato – oltre a un discreto pubblico proveniente da entrambi in centri collinari – i due sindaci Stefania Bentivoglio, Tolfa, e Luigi Landi, Allumiere. Presenti pure la presidente della Fidapa Tolfa Giuseppina Esposito e quella del Leo Club Viviana Agostini. Da introdurre l’opera sono state la vice sindaca di Allumiere Marta Stampella e l’assessora alla Cultura tolfetana Tomasa Pala.

De Pascalis e, a destra, Venceslai

“Si ringrazia il dottor De Pascalis – ha detto Pala – per averci coinvolto in dimensioni “altre” piú vicine di quanto si possa pensare al nostro vivere e per avere favorito ulteriori momenti di condivisione tra due comunità. Si ringrazia il professor Stelio W. Venceslai, scrittore, storico e opinionista, per i suoi puntuali e preziosi interventi”.