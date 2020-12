Alla Misericordia di Santa Marinella nessun volontario positivo - Terzo Binario News

Si è concluso il periodico screening eseguito presso la sede della Misericordia di Santa Marinella, che ha visto tutti i volontari che prestano servizio nei vari settori in cui è impegnata la Confraternita, sotto porsi al test per verificare l’eventuale positività al Covid 19.

Il dato emerso è assolutamente rassicurante, perché nessun volontario, tra quanti, quotidianamente operano nel settore di emergenza in convezione con Ares 118 o nel settore del sociale è risultato positivo al Coronavirus .

Un dato che ,per altro, conferma quello già registrato nei mesi precedenti : nessun operatore tra il personale infermieristico, i soccorritori e i volontari che svolgono anche il servizio di accompagnamento degli studenti diversamente abili ha mai contratto il virus.

Le attività di screening che saranno ripetute ciclicamente sono state disposte come misura preventiva e cautelativa dal direttore sanitario della Onlus Dott. Paolo Maurizio Soave dirigente medico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

“ Riteniamo doveroso, in virtù della nostra quotidiana attività al servizio della collettività – ha riferito il Governatore Stefano di Stefano- garantire attraverso questa costante attività di screening , la sicurezza l’incolumità di tutti i nostri volontari che. in tutti questi difficili mesi di emergenza sanitaria si sono messi al servizio della struttura prestando servizio di emergenza a bordo delle ambulanze o in altri settori di operatività della Confraternita e che per tanto vengono a contatto con le diverse fasce della popolazione, anziani, bambini e malati. L’ assenza di casi di positività è senza dubbio frutto anche della massima attenzione e del rispetto scrupoloso dei protocolli e delle norme anti-covid adottate, sia all’interno della sede operativa, che in tutte le attività svolte dai volontari e sanitari, che prevedono anche accurate sanificazione dei mezzi soccorso utilizzati. Seguiteremo, con lo stesso spirito che ci ha sorretto in tutti questi mesi, a svolgere i nostri compiti, senza abbassare mai la guardia e rivolgendo , proprio in questo momento di festività natalizie, un sincero augurio a tutta la popolazione, invitando tutti a compiere quel sacrificio che viene chiesto a tutti noi, evitando ogni atteggiamento che potrebbe essere fonte di contagi , nella speranza di poter superare, felicemente anche questa fase di pandemia per poter tornare a guardare con rinnovato ottimismo al futuro”.