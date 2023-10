Alla Melone di Ladispoli l’ambasciatore internazionale della Pace Hussein Ghamlouche • Terzo Binario News

Iniziativa “Il diritto di crescere in Pace”, voluta da Vincenzo Vona e dal preside Riccardo Agresti

“Martedì 7 Novembre i ragazzi della “Corrado Melone” incontreranno, presso il teatro della scuola, l’Ambasciatore Internazionale della Pace Hussein Ghamlouche e Sandra Bossio, volontaria in Ruanda dell’Associazione Amababa – Ali per il Ruanda e direttrice della biblioteca comunitaria “Le Phare”.

Ascolteremo anche le esperienze di Cecilia Turbitosi e Veronica Coraddu, volontarie del Centro Missionario della Diocesi Porto – Santa Rufina.

Avremo un collegamento in diretta video con la direttrice e i ragazzi di una scuola in Ruanda.

“Il diritto di crescere in Pace”, un obiettivo che bisogna perseguire creando una cultura attraverso la promozione della diversità, dell’inclusione e della tolleranza. La pace e la non violenza devono essere valori fondamentali all’interno delle famiglie, delle scuole e delle comunità. Dobbiamo imparare ad apprezzare le differenze culturali e rispettare gli altri, anche se non condividiamo le stesse opinioni o credenze. Solo allora potremo sperare di creare un mondo migliore, più giusto e pacifico per tutti”.

Vincenzo Vona, presidente di “Amababa – Ali per il Ruanda O.D.V. “

Riccardo Agresti, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”