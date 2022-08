Alla Marina di Civitavecchia domenica si elegge Miss Riviera Tirrenica • Terzo Binario News

Il concorso Miss Italia torna in città dopo 17 anni: sul palco 40 ragazze, un fashion kid show e le ballerine della scuola di Marilena Ravaioli

Il concorso di Miss Italia torna a Civitavecchia dopo 17 anni con la seconda tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia 2022, organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista dal 2011 del Concorso per la Regione Lazio.

L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 21.30 a Piazza della Vita nell’ambito della rassegna “ Civitavecchia Summer Festival “ promossa dall’Associazione culturale Stazione Musica con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. In palio il titolo speciale di Miss Riviera Tirrenica 2022, valido come passaporto per le prefinali nazionali di metà settembre.

Sul palco allestito di fronte a Forte Michelangelo, 40 ragazze si contenderanno il titolo speciale sfilando e ballando sui successi dell’estate in abito elegante, moda mare e tradizionale body da gara, dirette dal regista Mario Gori. La scaletta dello spettacolo, che sarà presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, prevede anche dei piacevolissimi fuoriprogramma: un “Fashion Kids“ con protagonisti 90 bambini e due esibizioni di danza delle allieve della scuola di Marilena Ravaioli.

Madrina della serata sarà Chiara Burla, Miss Roma 2019.

La giuria sarà composta da tre rappresentanti istituzionali capitanati dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e da addetti ai lavori, come Tommaso Capezzone (personal trainer dei Vip), Daniela Mariotti (make up artist di tante dive dello spettacolo), Lello Sebastiani (lookmaker), Luca Mastrangelo (produttore cinematografico), Marilena Ravaioli (coreografa) e il dj conduttore televisivo Roberto Onofri, organizzatore di Miss Italia America.

LE ALTRE FINALI LAZIALI

Terzo e ultimo appuntamento di agosto, giovedì 24 alle ore 18.30 agli altipiani di Arcinazzo, presso il Museo Civico Archeologico “ Villa di Traiano “. In palio l’importante titolo di Miss Eleganza Lazio 2022, per un evento patrocinato dal Comune di Arcinazzo Romano.

A settembre ben tre tappe a Roma : si parte lunedì 5 alle ore 21.30 presso “Borgo Ripa” con l’assegnazione del titolo storico di Miss Cinema Roma 2022.

Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.30 a Piazza Navona presso lo Stadio di Domiziano (patrimonio UNESCO) l’attesissimo appuntamento con MISS ROMA 2022, patrocinato dal Comune di Roma.

In gara per il titolo di “reginetta di bellezza della capitale” 14 concorrenti, accuratamente selezionate dalla Delta Events, agenzia esclusivista per il Lazio, che si esibiranno in diversi quadri moda, in abiti eleganti da sera delle stiliste Vittoria Torlonia e Sabrina Persechino e con una “mini veste” di ispirazione romanica.

Presenterà l’impeccabile Margherita Praticò, coadiuvata da Miss Italia 2020 Martina Sambucini. Ospite d’onore e madrina della serata Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.

Il giorno seguente, giovedì 8 settembre (ore 21.30), nuova tappa presso “Sublime – La villa”, con l’assegnazione della fascia Miss Kissimo Biancaluna Lazio 2022.

MISS LAZIO 2022 A CIVITAVECCHIA

Epilogo finale giovedì 15 settembre (ore 21.30) a Civitavecchia, presso Porta Livorno, con il conferimento del titolo regionale più importante, quello di MISS LAZIO 2022. Un evento patrocinato dal Comune di Civitavecchia e voluto dal Sindaco Ernesto Tedesco e dall’Assessore al Turismo Emanuela Di Paolo.

Anche qui presenterà Margherita Praticò, con la partecipazione straordinaria di Martina Sambucini (Miss Italia 2020) e di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, madrina della serata.

Le finaliste sfileranno con gli abiti degli stilisti Franco Ciambella, Vittoria Torlonia e Sabrina Persechino.

Completeranno il calendario altre date in via di definizione con l’assegnazione di altrettanti titoli regionali.