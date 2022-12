Alla libreria "La Vita Nova" di Tarquinia gli studenti del San Benedetto raccontano Pasolini • Terzo Binario News

Pier Paolo Pasolini, la sua poliedrica complessità, la sua figura di uomo, artista e intellettuale saranno protagonisti di un appuntamento inedito quanto stimolante lunedì prossimo, 12 dicembre, a Tarquinia, presso la libreria caffè “La Vita Nova”, in via Giosuè Carducci.

A partire dalle 17, a “raccontare” i tanti volti artistici dello scrittore, poeta, drammaturgo e regista – in occasione del centenario dalla nascita – saranno infatti gli studenti del Liceo Scienze Umane dell’Istituto San Benedetto della città tirrenica, che, con la partecipazione della Preside e degli insegnanti della scuola, a seguito del lavoro di approfondimento svolto in classe proveranno a raccontare la poliedricità dell’artista, proponendo sia letture e argomentazioni sulla sua produzione letteraria che soffermandosi su quella cinematografica, con i suoi legami con la tradizione del teatro classico.

Non mancheranno riflessioni sull’attualità di molte tematiche proposte da PPP, non ultima l’interpretazione del ruolo dell’intellettuale nella società.

L’evento nasce da un primo tentativo di collaborazione in tal senso tra la libreria caffè La Vita Nova e l’Istituto San Benedetto di Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio.