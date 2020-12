Alla Ladispoli 1 si studia la legalità - Terzo Binario News

E’ questo un progetto di crescita importante che mira a educare ad una autentica cultura dei valori civili, a coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed istituzionali costruttivi, offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d’azione e percorsi di crescita in un contesto in cui la convivenza civile implica diritti e doveri, ma anche a favorire azioni e modelli di interazione tra la Scuola e le Istituzioni.

Il progetto è curato dalle docenti Marina Barboni e Antonella Avitabile .Grazie alla cura e all’impegno delle nostre due colleghe, abbiamo accolto negli anni esperti e personalità di grande rilievo, svolto iniziative culturali, collaborazioni con LIBERA, con i LIONS CLUB, con la Polizia a cavallo e con la Polizia ferroviaria e con tante altre Associazioni di volontariato.

In questi preziosi incontri sono state proiettate slide con giochi di simulazione, quiz sulla sicurezza chiaramente esplicative e video scelti e supervisionati da psicologi che operano nella Polizia di Stato e nell’università La Sapienza di Roma .

Tutte attività che hanno previsto anche una serie di vivaci confronti con gli studenti che, attraverso esempi di vita quotidiana e fatti realmente accaduti, possono divenire consapevoli dei rischi che certi comportamenti fanno correre, dei danni che questi provocano e di quanto sia importante una rete di solide relazioni corrette.

E’ infatti sempre più importante spiegare agli studenti il corretto impiego della tecnologia informatica e l’utilizzo della rete, le condotte che possono dare luogo ad episodi di bullismo tra i giovani, il ruolo fondamentale dell’informazione e della formazione, e molti altri temi proposti da personale qualificato, che quotidianamente si trova ad affrontare questi nuovi aspetti della vita quotidiana. Insomma un progetto di grande spessore socio-culturale, che racchiude obiettivi e finalità che , in particolar modo quest’anno, potranno caratterizzarsi come un percorso di arricchimento e completamento dell’Educazione Civica che, da settembre di quest’anno è stata reintrodotta come materia con voto autonomo, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Per chi vorrà approfondire i contenuti e i diversi ambiti di questo e di altri interessanti progetti e i variegati percorsi educativi che da sempre sono caratteristica distintiva del nostro Istituto , ricordiamo che è possibile visitare il nostro sito ufficiale. In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022, il nostro Istituto, non ha rinunciato a presentare i propri progetti ad alunni e genitori. Anche in epoca di pandemia. E per non abbandonare le famiglie ci siamo attrezzati con tour virtuali che consentiranno a tutti, comodamente seduti nel salotto di casa, di visitare i nostri ambienti scolastici. Ma anche di interloquire con il nostro Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Caliendo, e con i docenti dei tre ordini di scuola, pronti ad accogliere e dare informazioni utili per chi volesse iscrivere i propri figli nel nostro Istituto. Gli accattivanti laboratori organizzati da tutti gli ordini di scuola, svolti nel rispetto rigoroso delle norme anti covid, potranno dimostrare la ricchezza e la validità del nostro PTOF, nei giorni destinati agli “OPEN DAY” che hanno avuto inizio il giorno 10.Altri incontri sono previsti infatti 15, il 17 dicembre per concludersi lunedì 11 gennaio 2021.Ricordiamo,a tal fine che sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it si potranno visionare tutti gli incontri con gli orari e le modalità degli open days previsti per i tre ordini di scuola”.

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)