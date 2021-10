Alla Impastato di Ladispoli la presentazione del libro "Il mio mondo" di Lina D'Amore - Terzo Binario News

La Biblioteca è lieta di invitarvi, martedì 26 ottobre alle ore 16:30, alla presentazione del libro Il mio mondo di Lina D’Amore.

L’opera tratta il delicato tema della violenza, fisica e morale, sui bambini e la privazione dell’infanzia che ne deriva.

Attraverso la storia di Adelina, l’autrice ci mostra le tante difficoltà che spesso le persone devono affrontare fin dalla nascita: quanto sia difficile discostarsi dai contesti di degrado e di povertà morale e materiale in cui si cresce, ma anche quanto la forza e la determinazione personale possano alla fine cambiare dei destini che sembrano segnati.

E’ una storia di diritti negati ingiustamente e di solitudine, ma anche di profonda speranza: vale sicuramente la pena ascoltarla!

Modererà l’incontro Barbara Galati.Insieme all’autrice interverrà Olga Ciocci, psicologa dell’Associazione Donne in Cerchio.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, è necessario essere in possesso del green pass.I posti in Sala Conferenze sono limitati, per il rispetto delle norme di sicurezza anti-covid19.

In allegato la locandina dell’evento e un breve abstract dell’opera.