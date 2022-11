Alla Fiera di Verona Stefano Della Corte e Laika mettono in mostra i pregi del cavallo tolfetano • Terzo Binario News

Ancora un impegno di grande spessore per il giovane cavaliere tolfetano Stefano Della Corte. Questa volta il campione è stato invitato in una location di tutto rispetto per chi ama il mondo dell’equitazione, la famosa e attesa Fiera Cavalli Verona.

La fiera, infatti, è la manifestazione di settore storica tra le più ricche di tradizioni e visibilità e sicuramente uno degli appuntamenti più importanti nel panorama europeo.

Alla 124^ edizione della manifestazione – svoltasi del 3 al 6 novembre – Stefano Della Corte, con la sua Laika cavalla di razza tolfetana, presso il padiglione 2 interamente dedicato all’AIA (Associazione Italiana Allevatori e all’ANAREAI (Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine e Asinine Italiane) ha presentato e valorizzato il diverso utilizzo di questa razza.

La coppia è entrata in arena sia insieme agli allevatori del cavallo tolfetano di Cottanello e dell’allevamento la PE.PA. di Riano, sia con ingressi individuali, eseguendo con grande professionalità e destrezza le complesse ed eleganti evoluzioni di addestramento (dressage) proprie della disciplina di Monta da Lavoro Tradizionale.

Nella sua presentazione lo speaker Nico Belloni ha evidenziato e rimarcato le qualità e i risultati ottenuti da questo binomio cavaliere e cavalla: dalla vittoria del Campionato italiano nel 2019 Categoria junior e 2021 Categoria amatori e vicecampione nella categoria open nel 2022. Inoltre, Stefano ha vinto la medaglia d’oro individuale, per la terza volta consecutiva, ai campionati europei svolti lo scorso settembre nel Centro Equestre Federale PCK di EERSEL – OLANDA.

Da sottolineare che la tolfetana Laika si è piazzata in testa anche nel Campionato Italiano MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali) riservato agli iscritti al registro sportivo come cavallo da sella italiano.