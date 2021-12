Alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri esposizione di auto e vespe d’epoca - Terzo Binario News

Domenica 5 dicembre dalle ore 10:20 protagoniste assolute il Club Vecchi 4 Tempi e il Vespa Club Cerveteri

Alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri esposizione di auto e vespe d’epoca

Motori d’epoca alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri. Domenica 5 dicembre alle ore 10:20 nel Centro Storico un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Tra stand con le migliori eccellenze olearie, artigianato e convegni con esperti professionisti del mondo dell’olivicoltura, in programma una meravigliosa esposizione di auto e di vespe d’epoca, a cura del Club Vecchi 4 Tempi e del Vespa Club Cerveteri.

“Come di consueto – dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – all’interno del ricco programma della Festa dell’Olio Nuovo, manifestazione che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione, non possono mancare momenti di intrattenimento e più ludici, come appunto quello dell’esposizione di auto e vespe d’epoca, dei veri e propri gioielli del motorismo made in Italy. Lo scorso anno la situazione pandemica ci ha purtroppo costretti a rinunciare ad organizzare la Festa, diventata oramai un appuntamento immancabile del mese di Dicembre a Cerveteri. Quest’anno, nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti, dopo un lungo e importante lavoro organizzativo, di cui ringrazio l’Associazione Olio E.V.O. siamo pronti a tornare a festeggiare e a promuovere tra cittadini e tantissimi visitatori le eccellenze imprenditoriali olearie del nostro territorio”.

Alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri esposizione di auto e vespe d’epoca

Che le ruote siano quattro oppure due, domenica 5 dicembre alla Festa dell’Olio Nuovo, il Club Vecchi 4 Tempi e il Vespa Club Cerveteri regaleranno un momento davvero emozionante. Sarà un po come tornare indietro nel tempo e poter ammirare i mezzi di spostamento di una volta, che hanno segnato un’intera generazione, quelle automobili o quelle vespe, inconfondibili con il loro “borbottare” che sono appartenute ai nostri padri e madri e che hanno rappresentato un cambiamento epocale nel mondo della motoristica tricolore.

Tutti gli appuntamenti della Festa dell’Olio Nuovo, come sempre e dunque anche l’esposizione di auto e vespe d’epoca, sono ad ingresso gratuito.