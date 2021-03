Alla don Milani di Cerveteri ecco le pareti mobili - Terzo Binario News

“Si stanno completando i lavori effettati dal Comune di Cerveteri per la “Don Lorenzo Milani” con i fondi governativi legati all’emergenza CoViD 19.

Ecco il primo compimento: una “parete” mobile divisoria nella palestra del plesso “Borgo San Martino” che aiuterà il mantenimento delle “bolle” nelle sezioni della Scuola dell’infanzia e che, ad emergenza finita (speriamo il prima possibile), permetterà di separare lo spazio in due parti per recite (con un sipario separatore tra genitori e bambini “attori”) o lezioni di classi in contemporanea.

Un ringraziamento sentito a questa Amministrazione che non ha rifiutato i fondi del Governo Italiano, mettendoli a disposizione per lavori nella nostra Scuola”.

Riccardo Agresti