Alla consigliera Frappa la delega di Cerveteri al lavoro - Terzo Binario News

Il gruppo politico “Italia in Comune Caere” ha conseguito ancora un importante risultato in termini di deleghe. Infatti il Sindaco A. Pascucci ha attribuito qualche giorno fa, alla nostra Consigliera Comunale Margherita Frappa la delega in materia “Lavoro”.

La delega attribuisce alla Consigliera Margherita Frappa, le funzioni connesse alla cura e alla tutela degli interessi di carattere istituzionale relativi alla materia “Lavoro”.

Con l’attribuzione di questa delega la Consigliera Frappa diventa interfaccia politica-amministrativa fra l’amministrazione Comunale e il mondo del Lavoro territoriale. La delega prevede altresì la cura delle attività di indirizzo politico-amministrativo connesse alla materia delegata, chiamando la consigliera a collaborare, nelle sue funzioni a stretto contatto con il Sindaco Pascucci nell’ambito delle attività connesse alla Delega attribuitagli.

La consigliera Margherita Frappa riferirà al Sindaco sullo stato di avanzamento di particolari tematiche inerenti la materia “Lavoro”.

Alla Consigliera Margherita Frappa vanno i più sentiti auguri di buon lavoro da tutto il Gruppo Consigliare di Italia in Comune Caere.