Alla Biblioteca Pallotta la Cirinnà parla del ddl Zan - Terzo Binario News

Il 27 Luglio alle 18.30 presso la Biblioteca Pallotta, si terrà un’intervista alla Senatrice Monica Cirinnà dal titolo “Liber* dall’odio”, voluta dal Comitato Riaccendiamo il Faro, per fare chiarezza sul ddl Zan.

L’obiettivo della legge è impedire che il pregiudizio renda le persone scopo dell’odio sessista e razzista, perciò l’approvazione del Ddl Zan fa parte della metamorfosi che vogliamo, nella consapevolezza che i diritti non vengono mai acquisiti una volta per sempre, che occorre portarli al centro delle agende politiche ogni giorno, con impegno e responsabilità.

Il nostro comune, infatti, in questi anni ha lavorato molto sul tema dei Diritti Civili: da poco, grazie al lavoro in Giunta, è stato approvato l’ingresso della Città di Fiumicino nella Rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale. Sarà mio compito, insieme all’assessora Anselmi, metterci a lavoro per promuovere iniziative e progetti in linea con la dichiarazione di intenti della rete stessa. Non dimentichiamo anche gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi due anni, come la Notte Bianca del 2018 e il Viaggio della Memoria incentrato sull’olocausto degli omosessuali, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche e Giovanili e da ANED. O come anche l’ iscrizione nei registri dello Stato Civile di una bimba figlia di due mamme.

Credo che la politica, quella con la P maiuscola, abbia un compito: quello di difendere i diritti di tutte le persone, soprattutto delle più deboli, quelle che di questa tutela hanno bisogno, anche e soprattutto quando si tratta di una minoranza. Anche di una sola persona.

Credo che questa sia una legge che mancava al nostro Paese, una di quelle leggi attese per troppo tempo (quasi 25 anni, era il 1996 quando il deputato Vendola presentò la prima proposta), che finalmente potremo mettere al fianco delle tante leggi importanti che ha la nostra Italia.

A questo evento pubblico, interverranno anche il Professore di Diritto Pubblico Comparato dell’Università La Sapienza di Roma Angelo Schillaci, il neo Presidente del Circolo Mario Mieli Valerio Colomasi Battaglia, la Consigliera Regionale Michela Califano e l’Assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

Davide Farruggio Delegato ai Diritti Civili Città di Fiumicino