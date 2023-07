Alla biblioteca "Nilde Iotti" a Cerveteri mostra fotografica di Lara Garofalo • Terzo Binario News

È aperta e visitabile in Biblioteca Nilde Iotti la mostra fotografica di Lara Garofalo “La città guarda” che attraverso alcuni scatti rigorosamente in analogico a pellicola, ci mostra una realtà urbana come un contenitore di emozioni , di sguardi veloci che rimangono impressi nella mente , nonostante la fretta la velocità del nostro tempo, alla quale ci dobbiamo allineare Lei apre l’immaginario frammentato collettivo fatto di alcuni momenti quotidiani che non riesci a cancellare e che ti accompagnano tutta la giornata.

La città Guarda immobile, ci fissa , sempre uguale a se stessa ,Noi, vaghiamo come farfalle in una città che non sentiamo più nostra ma solo un contenitore di storie, di ricordi di sensazioni

Per tutto il mese di Luglio fino al 9 Agosto ,con il patrocinio del comune di Cerveteri

Progetto curato dall’associazione culturale inArte e Fabio Uzzo.

“Ho voluto la mia solitudine

sono senza amore, mentre, barbaro

o miseramente borghese, il mondo è pieno,

pieno d’amore…

e sono qui solo come un animale

senza nome: da nulla consacrato,

non appartenente a nessuno,

libero di una libertà che mi ha massacrato”

Pier Paolo Pasolini

Lara Garofalo:

Con questi versi di Pasolini che echeggiavano nella mente ho guardato Roma da una prospettiva diversa, osservandola da spettatore immobile,passivo.