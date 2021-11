Alla Biblioteca di Civitavecchia si entra senza prenotazione - Terzo Binario News

Restano gli obblighi di green pass e mascherina

In previsione di un definitivo ritorno alla tanto attesa normalità, si informa che a partire da questa settimana, l’accesso alla Biblioteca, solo per il prestito libri, è libero e non è più necessaria la prenotazione.

Rimangono l’obbligo, per chi accede alla struttura, di esibire il Green-pass (per tutti gli utenti dai dodici anni compiuti in su), l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina.

Per chi è sprovvisto di Green-pass rimane attivo il servizio di prestito “sulla soglia” (in orario di apertura al pubblico):

dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 8,30/13,00

il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30

Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici – 0766/590551/559

mail “ bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it