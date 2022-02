Alla bibioteca "Elsa Morante" sabato mattina si presenta il libro "Artisti di Ostia" - Terzo Binario News

Sabato 12 febbraio, alle ore 11 presso la “Biblioteca Elsa Morante” di Ostia, Via Adolfo Cozza, 7 (Ex Colonia Vittorio Emanuele), si svolgerà la presentazione del libro “Artisti di Ostia” di Leonardo Bartolomucci, edito da Spazi all’Arte – APS Edizioni.

Per la rassegna “Parola d’Autore” sarà presente l’autore del libro “Artisti di Ostia” Don Leonardo Bartolomucci, artista e membro attivo dell’Associazione Spazi All’ARTE APS in qualità di scrittore e pittore, che ha voluto raccogliere in questo volume i profili, le passioni, la vita e i contributi degli artisti del territorio, che con la loro arte hanno contribuito ad arricchire il X Municipio.

Ventitré i profili di artisti di ogni genere, da scultori a pittori, da poeti a fotografi, presenti in questo lavoro, oltre a quello dell’autore stesso.

L’evento organizzato dalla Biblioteca Elsa Morante sarà presentato dalla responsabile Attività culturali e della Comunicazione Biblioteca Elsa Morante, dottoressa Donatella Zapelloni, coadiuvata dallo scrittore e giornalista RAI Gianni Maritati, autore della prefazione, accanto a Daniela M.R.Taliana, curatrice della postfazione e Presidente dell’associazione culturale Spazi All’Arte.

Per l’occasione, negli spazi della Biblioteca, saranno esposti i lavori degli artisti presentati all’interno dell’opera: Paolo Bernacca, Dalma Cimino, Angelo Cortese, Martina De Maina, Giovanna Di Filippo, Giuseppe Faella, Patrizia Alice Ferranti, Claudio Gagliardini, Ivana Gasbarrini, Pietro Gesualdo, Gianni Godi, Sergio Guerrini, Giorgio Jorio, Francesca Li Vigni, Paola Guia Muccioli, Mirco Pierri, Germana Ponti, Anna Proietti, Pino Rampolla, Enrico Rasetshnig, Mario Rosati, Marino Rossetti e Claudia Spada. La mostra sarà presente fino al 19 febbraio 2022.

Una manifestazione aperta al pubblico di alto valore artistico, un’occasione per conoscere la pubblicazione e il suo autore e ammirare le opere degli artisti fautori del vibrante patrimonio culturale ed artistico del territorio.

La presentazione, per la prima volta in presenza, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid: ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

L’evento ad ingresso gratuito, si svolgerà negli spazi della Biblioteca Elsa Morante di Ostia.