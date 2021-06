Alitalia, USB: no alla cura lacrime e sangue di governo e Ue, giovedì 10 lavoratori in piazza a Montecitorio - Terzo Binario News

I lavoratori Alitalia e l’Unione Sindacale di Base respingono al mittente il concetto di “dolorosa transizione” annunciata dal ministro Giorgetti. Dietro gli eufemismi di un intero governo, succube dei diktat europei, si nasconde la vergogna di un investimento pubblico che produce migliaia di licenziamenti, la svendita dei settori handling e manutenzione e una compagnia aerea piccola piccola, più simile a una scalcagnata low cost che a un vettore degno di questo nome.

Per questo i lavoratori si riuniranno in assemblea giovedì 10 giugno alle 15 a Montecitorio, per opporsi a uno Stato che licenzia e alle prescrizioni UE. C’è ancora spazio per evitare l’ennesima pesante ristrutturazione sulla pelle dei lavoratori.

Unione Sindacale di Base – Trasporto Aereo